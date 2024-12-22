Marmaray, 20 Aralık tarihinde 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdı.İSTANBUL (İGFA) - Marmaray'ın yolcu sayısı her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Marmarayın 20 Aralık tarihinde 743 bin 596 kişiye hizmet vererek yolcu rekoru kırdığını duyurdu.

24 Şubat 2024 tarihinde 737 bin 981 yolcuyla kırılan rekorun ardından gelen bu yeni rekor, hattın ne kadar doğru bir yatırım olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde vatandaşın hizmetine sunulduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 226 milyon yolcuya hizmet veren hattımız ile vatandaşlarımız Sirkeci ve Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor. Gurur projelerimizden Marmaray muadillerine göre 60,46 metre derinliği ile dünyanın en derin batırma tüp tüneli ile iki kıtayı birbirine bağlıyor." dedi.

Marmaray'ın bir günde ortalama 600 bin vatandaşa hizmet verdiğini kaydeden Bakan Uraloğlu, "2024 yılında ise bugün itibariyle 196 milyon yolcumuza hizmet verdik. Vatandaşlarımızın Marmaraya olan yoğun ilgisi bizlere büyük bir mutluluk ve gurur veriyor" diye konuştu.