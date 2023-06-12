Bursa’nın Orhaneli ilçesinde bulununan 8,5 kilometrelik Marmara Bölgesi’nin tek rafting parkuru, havaların ısınmasıyla sezonu açtı. Orhaneli, sadece Türkiye’den değil, yurt dışından da turist ağırlıyor.

Bursa’da Orhaneli Belediyesi tarafından 2020 yılında hizmete açılan 8,5 kilometrelik Orhaneli Kocasu Rafting Parkuru yaz sezonunun açılmasıyla birlikte misafirlerini ağırlamaya başladı. Özel olarak hazırlanmış 12 rapitten oluşan parkurun tamamlanma süresi 45-60 dakikayı buluyor. 6 kişilik botların indirildiği Kocasu Deresi’nde rafting yapmanın keyfini süren adrenalin tutkunları, hep birlikte heyecanlı anlar yaşıyor.

Kocasu Rafting Parkuru 2020 yılından bu yana 15 bin kişiyi ağırladı

Bursa ve Orhaneli ilçesi adına önemli bir yatırım olduğunu belirten Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, “Marmara’nın tek rafting parkuru Bursa’nın Orhaneli ilçesinde. Gerçekten bu rafting parkuruyla Bursa’mıza çok büyük bir değer kattığını düşünmekteyim. Turizm anlamında hem ilçemiz hem de Bursamız adına önemli katkıları olan bu rafting parkuru çok iyi düzeyde devam etmekte. 2020 yılında rafting parkurumuzu açmış olduk. 2020 yılından bu güne 15 bin kişi gelip burada bu sporu gerçekleştirmiş oldu. Marmara Bölgesi’nin en büyük akarsuyu olan Kocasu Deresi’ni bizde ilçemiz adına değerlendirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Gençler spora teşvik edilmesinin yanı sıra ek gelir sağlıyor

Yapılan sportif faaliyetlerin yanı sıra rafting parkurunda çalışan öğrencilerin, eğitimleri devam ederken ek gelir sağladığını söyleyen Aykurt, “Burada bir taraftan sportif faaliyetler yürütüyoruz, diğer yandan da gençlerimizin gelir kaynağı haline geldi. Özellikle üniversiteli ve lise son sınıfta okuyan gençlerimizin rehberlik eğitimini aldıktan sonra hem burada bu sporu yapmaları hem de gelen misafirlerimize bu sporu yaptırarak karşılığında bir ücret kazanmaları eğitimleri devam ederken ekonomik özgürlüklerini kazanmaları noktasında da çok önemli bir eylem gerçekleştirmiş olduk” dedi.

Yabancı turistlerin yeni gözdesi

Bursa’ya gelen yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldiğini belirten Aykurt, “Bursamıza gelen yabancı turislerin birçoğu buraya ziyarete gelmekteler. Özellikle Kuveyt, Lübnan, Katar gibi ülkelerden bunun yanında Almanya, İsviçre, Fransa gibi birçok ülkeden burayı ziyaret eden insanlarımız oldu. Rafting parkuru ile bir anlamda Bursa’dan Orhaneli’ye bu ziyaretçileri çekmiş olduk” dedi.

“Hem eğlenebilecekleri hem de dinlenebilecekleri bir yer”

Gelen ziyaretçilerin rafting sporunun yanında birçok aktivite yapabileceklerini söyleyen Başkan Aykurt, “Bursa’ya 48 kilometrelik bir uzaklıktayız. Tüm Bursalı hemşehrilerimi rafting sporunu yapmaya davet ediyorum. Gerçekten önemli bir spor ve herkesin bu heyecanı yaşaması gerekiyor. Bu nedenle tüm hemşehrilerimizin burayı ziyaret etmelerini arzu ediyorum. Tabi burada rafting parkurunun yanında bungalov evlerimiz var. Doğal yaşam ve spor merkezimiz, restoranımız var. Hem eğlenebilecekleri hem de dinlenebilecekleri bir yer burası. Doğanın bütün güzelliklerini yaşayacaklar. Orhaneli ilçemiz doğanın ve doğal insanların şehri. Bu motto ile ilçemize daha büyük güzellikler katmaya devam edeceğiz. Burada tüm hizmetleri veriyoruz. Güvenlik açısından kask, yelek başta olmak üzere her şey mevcut. Bunun yanında şortundan ayakkabısına kadar ziyaretçilerimize eksiksiz hizmet sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.