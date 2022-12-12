Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Bursa’nın Gemlik ilçesinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Ülkemizde dere ıslah çalışmalarının son derece önemli olduğunu kaydeden DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “Tüm bölgelerimizde estetik ve emniyeti ön plana çıkaran ıslah projelerimizle hem taşkın risklerini azaltıyor, hem de halkımızın can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Yapılan ıslah çalışmalarında makineli çalışmalar önemli bir rol oynamaktadır. Hedefimiz yağmuru taştığı yerde değil, düştüğü yerde kontrol altına almaktır. Bunun için de yoğun çaba sarf etmekteyiz" dedi.

DSİ’den yapılan açıklamada, Gemlik ilçesinde Engürücük Deresi için 2020 yılının Eylül ayından bugüne kadar toplamda, 143 milyon 603 bin 159 metre kazı çalışması, 14 milyon 558 bin 272 metre beton işleri, 2 milyon 498 bin 310 metre drenaj, 13 milyon 378 bin 450 metre taş tahkimat çalışması yapıldığı belirtilirken; derelerin daha güvenli hale getirilebilmesi adına yoğun bir çaba sarf edildiği vurgulandı. Ayrıca, Engürücük Dere Islahının tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Fabrikası’nın da taşkınlardan korunacağı kaydedildi.