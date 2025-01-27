Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yolların kötü durumu vatandaşları isyan ettirdi. Çamurla kaplanan yollar nedeniyle yaya ve araç ulaşımı adeta imkansız hale geldi. Mahalle sakinleri, bu sorunun çözülmesi için yetkililere çağrıda bulunuyor.

Marmaraereğlisi Yeniçiftlik Mahallesi’nde yolların bozukluğu hem araç sürücülerini hem de yayaları zor durumda bırakıyor. Çamur ve çukurlarla dolu yollardan şikayet eden mahalle sakinleri, günlük hayatlarının olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Bu sorunun çözülmesi için imza kampanyası düzenleyen mahalle halkı, durumu yetkililere ilettiklerini ancak henüz bir çözüm bulunmadığını ifade etti.

Mahalle sakinlerinden biri, kendi sokağındaki durumu belgelemek için fotoğraflar çekerek yaşadıkları sıkıntıyı gözler önüne serdi. Çamur nedeniyle yürümekte bile zorlandıklarını belirten vatandaş, “Bu yollar hem biz yayaları hem de araç sürücülerini zor durumda bırakıyor. Özellikle yağışlı havalarda durum daha da kötüleşiyor. Yetkililerden bir an önce bu soruna çözüm bulmalarını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Vatandaşların tepkilerine rağmen henüz somut bir adım atılmadığını belirten mahalle halkı, yol sorunlarının giderilmesi için gerekli çalışmaların başlatılmasını talep ediyor.