Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde olta balıkçıları, Marmara Denizi’nde balık avlayarak hem güzel havanın tadını çıkardı hem de stres attı. Balıkçıların sabırlı bekleyişine zaman zaman kediler de eşlik etti.

Tekirdağ’da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, vatandaşları sahile yönlendirdi. Süleymanpaşa ilçesindeki sahil dolgu alanında toplanan olta balıkçıları, Marmara Denizi’nde balık avlarken bir yandan da güneşli havanın keyfini çıkardı. Kimi balıkçılar gün boyu oltalarını denize bırakırken, bazıları ise deniz kenarında vakit geçirerek stres attı. Balıkçıların yoğun ilgisi sahilde renkli görüntüler oluşturdu.

Öte yandan, balıkçıların yanına gelen kediler de sabırla bekleyerek denizden çıkacak balığı yani kendi kısmetlerini gözledi. Balıkçıların yanından ayrılmayan kediler, sahilde sevimli anlar oluşturdu.