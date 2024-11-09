Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı hava sıcaklıklarıyla ilgili diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da ise saatte 40 ile 60 kilometre hızla yer yer kuvvetli eseceğinden olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Kasım Cumartesi gününe yönelik hava tahmin raporunu yayımladıç

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve iç kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildi.

Bu arada Meteoroloji, günlük hava tahmin raporunda Marmara için bir de kuvvetli uyarı yaptı. Uyarıya göre, rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.