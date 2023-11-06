Marmarabirlik 10 Kasım 2023 Cuma günü ortaklarına 137 milyon lira ödeme yapacak. 2023-2024 ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik bugüne kadar 4.600 ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Ürün alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğunda 24 Ekim 2023 tarihinde başlayan Marmarabirlik bugüne kadar 4.600 ton ürün alımı gerçekleştirdi. Üreticilerin 24 Ekim - 3 Kasım tarihleri arasındaki teslim ettikleri ürün bedeli alacaklarının yüzde 50’sinin karşılığı olarak toplam 137 milyon TL ödenecek. Marmarabirlik ortaklarına ilk ödemeyi 10 Kasım Cuma günü yapacak. Ortaklar Ziraat Bankası ATM’lerinden ürün bedellerini alabilecekler.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu’nun belirlediği ürün alım fiyatları ile 2023/24 iş yılı ürün alım kampanyasında da üreticisinin yüzünü güldürdüğünü belirten Marmarabirlik Başkanı Hidamet Asa, "Açıklanan ürün alım fiyatları zeytin ve zeytinyağı sektöründe büyük ses getirmiş, üretici mağdur olmamış, alın terinin ve emeğinin karşılığını almıştır. Bugün tarımsal ürünlerin içinde en çok kazandıran ürün zeytin olmuştur. Bu fiyatlarla üç yıl üreticinin önü açılmıştır. Zeytin toplayan üreticimiz müstahsil makbuzunu gördüğünde mutlu olmaktadır. Çünkü 1 sele (30 kg) zeytinin karşılığı yaklaşık 3.500 TL’dir. 1 sepet zeytin ile 1 çeyrek altın alınabilmektedir. Üreticimiz sofralık zeytinin getirisini bu şekilde görebilir. Şimdi sıra üreticimizdedir. Marmarabirlik ne kadar büyür ve satışlarını artırırsa, ortaklarımızın refah seviyesi de o kadar artar" dedi.

Ürün bedeli ödemeleriyle ilgili de açıklamada bulunan Başkan Asa, “Marmarabirlik, iri daneye olan talep sebebiyle ürün alım fiyatlarında yaptığı güncelleme ile ortaklarına destek olmuş ve piyasa fiyatlarına uyum sağlamıştır. Ürün alımları tüm kooperatiflerimizde yoğun bir şekilde devam etmektedir. Piyasada alıcıların sayısı oldukça azaldı. Üretici ortaklarımızın Marmarabirlik’i tercih etmesi nedeni ile ürün teslimatlarında yoğunluk yaşanmaktadır. Bu konuda ortaklarımızdan anlayış bekliyoruz. Ödeme takvimi çerçevesinde ortaklarımıza ilk ödeme 10 Kasım Cuma günü yapılacaktır. Üreticisini koruyup, kollayan bir anlayışla hareket eden Marmarabirlik Yönetim Kurulu, bugüne kadar üreticisinin yanında olmuş ve olmaya devam edecektir” diye konuştu.