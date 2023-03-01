Marmarabirlik, 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 259 milyon lirayı 3 Mart’ta, geri kalan son dilimi ise Ramazan Bayramı’ndan önce ödeyecek.

Marmarabirlik, 2022-2023 iş yılı ürün alım kampanyasında aldığı ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 259 milyon lirayı 3 Mart’ta, geri kalan son dilimi ise Ramazan Bayramı’ndan önce ödeyecek.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürün alım kampanyasında, 1 milyar 362 milyon lira tutarında, 55 bin ton ürün alımı yapıldığını, üreticiye kalan ürün bedeli alacakları için erken ödeme müjdesi verdi. Ürün alım bedellerinin yüzde 50’lik diliminin kampanya içinde peşin olarak ödendiğini kaydeden Asa, bugüne kadar ortaklara 752 milyon TL tutarında ödeme yapıldığını hatırlattı.

“Ürün alım fiyatları açıklandığında, kalan yüzde 50 ürün bedellerini, mart ve mayıs ayları sonunda ödeneceğini açıklamıştık” diyen Hidamet Asa sözlerini şöyle sürdürdü: “Ortaklarımızın tarımsal girdi ihtiyaçlarının artması sebebiyle kalan ürün bedelinin yüzde 25 karşılığı olan 259 milyon lira 3 Mart’ta ödenecektir. Böylece, ortaklarımıza 1 Milyar 11 Milyon lira ödenmiş olacak. Geri kalan kısmı Ramazan Bayramı öncesi ödenecektir. Deprem sebebi ile ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Ortaklarımızın ihtiyaçlarını görüyoruz ve onlara destek olmak için kalan yüzde 50 ürün bedeli alacakları, planlanan tarihten daha önce ödenecek. Ramazan Bayramı’na kadar ortaklara borcumuz kalmayacak.”

Önceki yılın 3 katı değerinde ürün alındı

Marmarabirlik’te ürün alımları sebebiyle çok büyük bir öz kaynak çıkışı olduğunu vurgulayan Asa, “Geçtiğimiz yıl 550 milyon liralık ürün alımı yapılmıştı. Marmarabirlik, bu kampanya döneminde bir önceki yıla göre, üç katı değerinde ürün bedeli ödemiş olacaktır” dedi.

Üretim girdi maliyetlerinin artışına da dikkat çeken Başkan Asa şunları kaydetti: “Öyle bir işletme düşünün ki, aldığı 550 milyon lira tutarındaki zeytini, diğer üretim girdi maliyetleri ve kar marjıyla birlikte alım tutarının iki katına satıp, 1 milyar 100 milyon lira ciro elde etmiş olsun. Diğer taraftan işletmenin başta ambalaj malzemesi olmak üzere, personel, nakliye, enerji ve finans maliyetleri gibi diğer gider kalemlerinin 500 milyon lirayı buluyor. Elde edilen gelir - gider farkından sonra kalan nakdimiz 600 milyon liradır. Doğal olarak Marmarabirlik’in, bir önceki yıl ortaklarından aldığı zeytinin tamamını sattığında, 1 milyar 362 milyon lira tutarındaki ürün bedeli, kredi kullanmadan öz kaynaklar ile ödenmesi mümkün değildir.”

Üreticimizin için risk aldık

Üreticiye başta ürün alım fiyatları olmak üzere büyük destek olduklarını, ayrıca piyasa şartlarına göre çok uygun fiyatla kimyasal gübre dağıtımı yapıldığını da bildiren Hidamet Asa, “Toplamda 110 milyon lira tutarında gübre, peşin olarak alınmış, aralık ayı sonuna vadeli satılmıştır. Aynı zamanda 60 milyon lira tutarında zirai ilaç dağıtımı da yapılmaktadır. Kısaca Marmarabirlik, üreticisini girdi maliyet baskısından kurtarmak için büyük risk almıştır. Bu nedenle üreticimiz de kooperatifini desteklemelidir. Bugüne kadar verilen sözler harfiyen tutulmuştur. Ödemeler bir gün bile gecikmemiş, her zaman öne çekilmiştir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak 2022 yılında üreticimize büyük destek verdik, 2023 yılında fedakârlık sırası ortaklarımızda olacaktır” diye konuştu.