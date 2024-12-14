Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesinin olduğu 2024/25 ürün alım kampanyasında sofralık zeytinde rekolte kaybı yaşanıyor. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, ürünün büyük kısmının yağlık vasfına dönüşmesiyle arz noksanlığı oluşacağını tahmin ediyoruz” dedi.

2024/25 ürün alım kampanyası Marmarabirlik’e bağlı kooperatiflerde tüm hızıyla devam ediyor. Ürün alım kampanyası öncesinde resmi kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan rekolte tespit çalışmaları sonucu Türkiye genelinde 750-800 bin ton seviyesinde sofralık zeytin olduğu açıklandı. Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik faaliyet alanı olan kooperatif bölgelerinde 379 bin ton civarında rekolte tespiti yapıldığını ifade etti. Bu rekoltenin 280 bin tonunun Bursa’da olduğunu belirten Asa, bunun yanı sıra ortaklardan 100 bin ton rekolte beyanı geldiğini belirtti.

Marmarabirlik’in tüm zamanların en yüksek miktarı olan 60 bin ton ürün alım planı yaparak, alımlara başladığını bildiren Başkan Hidamet Asa, “Ayrıca 12 Aralık 2024 tarihi itibariyle 6 bin ton ilave tahsisat yapılarak ürün alım miktarımızı 66 bin tona çıkardık. Bugün itibariyle 46 bin ton ürün alımı gerçekleştirdik. Bu dönem özellikle afetten (kuraklık) kaynaklı sofralık zeytinde büyük bir rekolte kaybı yaşandı. Türkiye’nin en yüksek rekoltesinin olduğu böyle bir yılda, sofralık zeytin rekoltesinin büyük bir kısmının yağlık vasfına dönüşmesinden dolayı sofralıkta arz noksanlığı ve talebin oluşacağını tahmin ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

"Dökme zeytinyağının litresi 200 TL’nin altında olmamalı"

Asa, ülke gündeminde de önemli bir başlık olan yağlık zeytin ve zeytinyağı fiyatlarında çok çelişkili rakamların olduğu yönünde duyumlar aldıklarını dile getirdi. Başkan Asa, “Bugünlerde yağlık zeytin fiyatının piyasada 35 TL civarında işlem gördüğünü duyuyoruz. Üreticimizin üretim maliyetleri baz alındığında dökme zeytinyağının litre fiyatının kesinlikle 200 TL’nin altında olmaması gerekir. Üreticilerimizin mümkün olduğunca uygun saklama şartlarında zeytinyağını muhafaza etmesi, onların lehine olacaktır” diye konuştu.

"Belirsizlik süreci piyasaları olumsuz etkiledi"

Ürün alımları başlamadan önce Marmarabirlik tarafından yapılan açıklamalarda iri daneye talebin çok olacağını, diğer danelerde de talebin az olacağını, hatta arz fazlalığı olacağı yönünde bir endişenin olduğunu aktaran Asa, “Hasat başladığında sofralıktan, yağlık vasfına çok fazla miktarda ürünün kaymış olmasından kaynaklı piyasalarda belirsizlik yaşandı. Bu sebeple avans fiyat uygulaması ile ürün alımı yapılması kararı alınmıştır. Avans fiyat uygulaması Marmarabirlik’i ve ortakları korumak adına yapılmıştır. Bugüne kadar ortaklarımıza her zaman destek verdik. Bu dönemde de yanlarında olacağımızı unutmamalılar. Bilinen bütün ezberlerin bozulduğu böyle ekstrem bir yılda Marmarabirlik’e ve ortaklarımıza zarar vermeden, üretimde devamlılığı sağlayabilmek için büyük uğraş veriyoruz” sözlerini kullandı.

Asa ayrıca, “Yağlık zeytin teslimatlarında ortaklarımıza sınırlama koyulmasının tek sebebi (yüzde 50’si kadar) 4 bin ton zeytinyağı depolama kapasitemizin olmasından kaynaklıdır. İlerleyen süreç içerisinde zeytinyağı depolama kapasitesinin de arttırılması düşünülmektedir” dedi.

"Kapasite artışına yönelik yatırımlar kaçınılmazdır"

Marmarabirlik’in tüm zamanların en yüksek alım miktarını belirlemiş olmasına rağmen ortakların daha fazla sofralık zeytin teslimatı yapmak istediklerini belirten Başkan Hidamet Asa şunları söyledi; “Bu yıl 60 bin ton alım miktarı belirlenmesinin tek sebebi depolama kapasitemizdir. Pandemiden bu yana üretimde devamlılığı sağlamak için sürekli ortaklarımızı destekledik. Ekonomide yaşanan sıkıntılar, enflasyonist sistem ve depolama maliyetlerinin artmasından kaynaklı olarak depolama kapasitesi arttırılması için yatırımlar yapılamamıştır. Marmarabirlik’in üreticimizden daha çok ürün alımı yapabilmesi için önümüzdeki yıllar depolama kapasitesinin arttırılması ve yeni yatırımların yapılması kaçınılmazdır.”