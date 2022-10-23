Marmarabirlik 2022/2023 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 46 TL, taban fiyat 18 TL, yağlık zeytin fiyatı da 16 TL olarak belirlendi. Yağlık dahil 60 bin ton ürün alacaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ürün alım fiyatlarımız 30 bin zeytin üreticisi ortağımızın alın teri ve emeği gözetilerek belirlenmiştir. Marmarabirlik gücünü önce ortaklarından, sonrasında sürdürülebilir alım ve satış politikalarından almaktadır” dedi.

Marmarabirlik 2022/2023 iş yılı kampanyasında ürün alım fiyatlarını açıkladı. Tavan fiyat 46 TL, taban fiyat 18 TL, yağlık zeytin fiyatı da 16 TL olarak belirlendi. Yağlık dahil 60 bin ton ürün alacaklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, “Ürün alım fiyatlarımız 30 bin zeytin üreticisi ortağımızın alın teri ve emeği gözetilerek belirlenmiştir. Marmarabirlik gücünü önce ortaklarından, sonrasında sürdürülebilir alım ve satış politikalarından almaktadır” dedi.

Marmarabirlik’te 2022/2023 iş yılı kampanya ürün alım fiyatları belirlendi. Yönetim Kurulunun almış olduğu karar doğrultusunda açıklanan kampanya alım fiyatları şöyle:

Tavan fiyat (180 dane) 46 TL, 200 dane 40 TL, taban fiyat (380 tane) 18 TL, yağlık zeytinin kilogram fiyatı ise 16 TL.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa ürün alım fiyatları ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

“2010 yılından bugüne üreticinin yanında olan Marmarabirlik bu kampanya döneminde de ortaklarına sahip çıkmıştır. Sektörünün lokomotifi olan Marmarabirlik, açıklanan fiyatlarla ortaklarının güvenini ve beklentisini boşa çıkarmamış ve üreticinin yüzünü güldürmüştür. Varoluş sebebimiz üreticimizdir, Marmarabirlik de zeytin üreticisinin sigortasıdır.

İri daneye, taban fiyata ve yağlık zeytine özel fiyat verilmiştir. Beklentimiz üreticilerimizin kooperatifine ihtiyaç duyulan kalibrelerde ürün vermesidir. Marmarabirlik’in hedefi piyasada en çok talep edilen ürünü istenilen miktarda almaktır. Eğer satışlarımızda ihtiyaç duyulan plan doğrultusunda ürün alımı yapılamaz ise yurtiçi ve yurtdışı satışlarımızda sıkıntı yaşarız.

Açıkladığımız fiyatları bir önceki kampanya dönemi ürün alım fiyatları ile karşılaştırdığımızda (ürün alım fiyatları: tavan fiyat 20.10 TL, taban fiyat 7.40 TL, yağlık zeytin fiyatı 7 TL) ortalama yüzde 120 artış olduğu görülmektedir.

Gerek kurumsal, gerek ekonomik olarak kooperatifçiliğin örnek kuruluşu haline gelen Marmarabirlik’in gücü; alım ve satış politikalarının sürdürebilir olmasından kaynaklanmaktadır. Kar/zarar hesabı yapılmaksızın, günü kurtarmak için ürün alımı yapılırsa, Marmarabirlik’in öz kaynakları erir ve geçmişe geri döneriz. Stratejik tarım ürünleri arasında bulunan zeytin ve zeytinyağın önemi her geçen gün daha iyi anlaşılırken, talep artışı üretim artışını da beraberinde getirmiştir.

Her yıl farklı bir hasat dönemi yaşıyoruz. Bu yıl bütün ezberlerin bozulduğu bir yıldır. Ortaklarımızdan toplam 76 bin ton rekolte beyanı gelmiştir. Gelen yüksek rekolte beyanına rağmen ortaklarımızın mağdur olmaması için kota uygulanmayacaktır.

Marmarabirlik 2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyasında yağlık dahil 60 bin ton ürün alım planı ve 1 milyar 500 milyon TL alım bütçesi yapılmıştır. Ürün bedelleri on beş günlük periyotlarda yüzde 50’si peşin, geri kalan kısmı Mart sonu ve Mayıs ayı sonunda ödenmesi planlanmaktadır. Marmarabirlik nakit durumuna göre ödemeler öne çekilecektir. Ürün alımlarına, kooperatif yönetim kurulu yetki ve sorumluluğunda 21 Ekim 2022 tarihinden itibaren başlanılmıştır.”

Girdi maliyetlerinin enflasyonist ortamda değişkenlik gösterdiğini kaydeden Başkan Asa, “01.01.2022-01.08.2022 tarihleri arasında enflasyondan kaynaklanan fiyat artışları göz önüne alınarak ürün alım fiyatları belirlenmiştir. Arz ve talebe göre tarım ürünleri fiyatlarında değişiklikler yaşanabilir. Tarımsal ürenler içinde sürekli üzerine koyan, fiyatı hiç düşmeyen, artan tek tarım ürünü zeytindir. Bunun tek sebebi Marmarabirlik’tir. Bir yıllık kazanç yerine, her zaman kazandıran bir fiyat politikası, hem ortaklarımız hem de Marmarabirlik açısından çok önemlidir” dedi.

Kota ve yağlık zeytin fiyatlarıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Hidamet Asa, “Bu yıl üreticimize destek olacağımız bir yıldır. Bu sebeple 76 bin ton rekolte beyanına rağmen kotasız alım yapılacaktır. Ortaklarımız rekolte beyanı kadar ürün teslimatı yapabileceklerdir. Ödemelerle ilgili ortaklarımızın da anlayış göstermesini bekliyoruz. Yağlık zeytinde dinamik fiyat belirlenecektir. Yağlık zeytin fiyatları artarsa Marmarabirlik de fiyatlarını artıracaktır. Üreticimiz bize güvensin. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak bugüne kadar üreticilerimizi hiç mağdur etmedik, bundan sonra da asla etmeyiz” diye konuştu.