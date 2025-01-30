2024-2025 iş yılı ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşan Marmarabirlik, ortaklara yapacağı 7’nci dilim ödemesini 31 Ocak Cuma günü gerçekleştireceğini duyurdu.BURSA (İGFA) - Marmarabirlik, üretici ortak tarafından 11-24 Ocak 2025 tarihleri arasında kooperatiflere teslim edilen ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olan 22 milyon TL'lik ödemenin 31 Ocak 2025 Cuma günü itibariyle yapılacağını açıkladı.

Ortaklar 7. dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler.

Marmarabirlik alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar 3 milyar 232 milyon TL tutarında alım gerçekleştirildiğini duyururken, ürün bedellerinin kalan yarısının karşılığı olarak 21 Şubat 2025 tarihinde toplamda 776 milyon TL ödeme yapacağını açıkladı.

Bu arada ürün alım kampanyasının sonuna gelindiğini belirten Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, alımların başladığı 21 Ekim 2024 tarihinden bugüne kadar toplam 57 bin 503 ton ürün alımı gerçekleştirildiğini belirtti. Başkan Asa, kooperatifler bazında gerçekleşen ürün alımlarının Gemlik Kooperatifi’nde 5 bin 267 ton, Mudanya Kooperatifi’nde 13 bin 474 ton, İznik Kooperatifi’nde 14 bin 814 ton, Orhangazi Kooperatifi’nde 5 bin 516 ton, Erdek Kooperatifi’nde 7 bin 24 ton, Mürefte Kooperatifi’nde 3 bin 188 ton, Edincik Kooperatifi’nde 8 bin 23 ton ve Marmara Adası Kooperatifi’nde 197 ton ürün alımı olarak gerçekleştiğini kaydetti.