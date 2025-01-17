Marmarabirlik, 2024/2025 iş yılı ürün alım kampanyası avans ürün alım fiyatlarını güncelleyerek, fark oranlarını açıkladı. 125 TL olarak belirlenen 180 dane fiyatı 139 TL, 45 TL olan yağlık zeytin fiyatı ise 47,24 TL olarak güncellendi.BURSA (İGFA) - Zeytin alım kampanyasında son günlere yaklaşan Marmarabirlik, bu yılki alım kampanyası için açıkladığın avans ürün alım fiyatlarında güncellemeye gitti.

Kampanyada 2024/2025 iş yılı avans ürün alım fiyatları sofralık zeytinde tavan fiyat 180 dane 125 TL, taban fiyat 380 dane için 47 TL, yağlık zeytin fiyatı da 45 TL olarak açıklayan Marmarabirlik Yönetim Kurulu, Kooperatif Başkanları ve Yönetim Kurulları’nınkatılmış olduğu toplantıda nihai ürün alım fiyatlarını belirledi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Marmarabirlik'in piyasa koşullarını gözlemlediğini belirterek, “Yaptığımız piyasa araştırması ve incelemeler neticesinde büyük bir fiyat farkı oluşmamıştır. Buna göre 180 dane için nihai tavan fiyat 139 TL, 200 dane nihai fiyat 110 TL, 300 dane nihai fiyatı 61 TL, nihai 410 dane taban fiyat 48,30, yağlık zeytinde ise 47,25 TL olarak belirlendi. Zeytinyağı fiyatlarında yaşanan durgunluğarağmen üretimde devamlılığın sağlanması için üreticimize destek olmaya çalıştık” dedi.

Ürün alımlarının yüzde 50'sini 15 günlük periyotlarda peşin ödeyen Marmarabirlik’in, geri kalan ürün bedeli alacaklarının yarısının 21 Şubat 2025 tarihinde ödeneceğini belirten Başkan Asa, “Bu durumda ortakların toplam alacağının yüzde 75'i ödenmiş olacak. Avans fiyat farkları Marmarabirlik’in imkanları elverdiği ölçüde ileri bir tarihte ödenecektir” dedi.

Tarihi bir rekoltenin gerçekleştiği enflasyonist sistemden kaynaklı olumsuzluklara rağmen, Marmarabirlik’i ve üreticiyi zorlu koşullarından korumak üzere geçtiğimiz yıl fiyatlarının avans fiyat olarak belirlendiğini belirten Başkan Asa, “2022-2023 ve 2024 yıllarında toplamda üreticimize yüzde 301 oranında fiyat artışı ile destek verdik. Satış tarafında ise böyle bir kazancın olmadığını herkes çok iyi biliyor. Marmarabirlik’in görevi üreticiden ürünü almak ve en iyi şekilde değerlendirmektir. Bir de tüketici tarafının düşünülmesi gerekir. Tüketici tarafında yani satışlarda sıkıntı yaşanmaması son derece önemli” diye konuştu.

İri dane konusunda ihtiyaç olmasına rağmen istenilen miktarda alım yapamadıklarını belirten Başkan Asa, iri dane stoklarının Eylül ayı itibari ile tükeneceğini, gerekirse üretici havuzundan ürün alabileceklerini ifade eden Başkan Asa, “Üreticimizden ürün tesliminden sonra herşeyin sona erdiğinin düşünülmemesi gerekir. Ürün alınırken kooperatif maliyetleri, firesi, ambalajı, üretim giderleri, pazarlama ve sevkiyat giderleri de unutulmamalıdır” diye konuştu.