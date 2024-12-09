Haftanın ilk günkü hava tahmin raporunu 'kuvvetli' uyarılarla yayımlayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli, Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olmasını beklerken, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesini tahmin etti. Türkiye'nin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı var.ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Aralık Pazartesi gününe ilişkin haftanın ilk hava tahmin raporunu yayımladı.

Yapılan son tahminlere göre Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in (Sinop hariç) yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmazken, ülke genelinin mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgârın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

İKİ KUVVETLİ UYARI

Bu arada hava tahmin raporunda iki kuvvetli uyarı da yer aldı.

Buna göre yağışların, Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2), Balıkesir'in batı kıyıları ile Muğla çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden, kuvvetli rüzgarın da; Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.