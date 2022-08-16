Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Cami önünde deprem sergisi açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Cami önünde deprem sergisi açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Cami önünde deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisine vatandaşlar ilgi gösterdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın açtığı sergide, depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Stantta Büyükşehir, deprem ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmaları içeren ‘Deprem Eğitim Kitapçığını’ vatandaşlara, ‘Toprakla Deprem Bilinci’ başlıklı bilgilendirme kitapçığını da çocuklara verdi.