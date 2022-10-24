Marmara Denizi’nde yasadışı avcılık yapan yasadışı kara kıllı midye avcılığı yapanlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak olarak midye avcılığı yapan toplam 3 kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

Marmara Denizi’nde yasadışı avcılık yapan yasadışı kara kıllı midye avcılığı yapanlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kaçak olarak midye avcılığı yapan toplam 3 kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Yesilköy önlerinde 20 Ekim, Üsküdar önlerinde de 24 Ekim günü devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı’na ekipleri yasadışı kara kıllı midye avcılığı yapan 2 tekne yakaladı. Tekneler üzerinde yapılan kontrollerde teknelerin ruhsatsız olduğu ve kaçak olarak kara kıllı midye avcılığı yaptığı tespit edildi. Kaçak olarak midye avcılığı yapan toplam 3 kişiye 15 bin TL idari para cezası uygulandı. 1 Ad. 4.6 metre boyunda fiber tekne, 1 adet 5 metre boyunda tekne, 2 adet tekne motoru, 2 adet tırmık, 30 metre hortum, 2 adet dalış giysisi ve 9 çuval kara kıllı midye el konuldu. Söz konusu istihsal vasıtaları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü tarafından mülkiyetinin kamuya geçirilmesi kararı alınması için İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği ne ait mobil vinç ile yediemin limanına teslim edildi. El konulan 9 çuval kara kıllı midye ise canlılığını koruması sebebiyle denize geri bırakıldı edildi.