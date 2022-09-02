Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları başladı.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından organize edilen ve bu yıl 6.’sı gerçekleştirilen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışları 8 ülkeden 313 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular, bu sabah son hazırlıklarını tamamladıktan sonra yelkenlerini Marmara Denizinin serin sularına bıraktı.

Tekirdağ’da düzenlenen Uluslararası Süleymanpaşa Cup yelken yarışlarına; Azerbaycan, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Malta, Yunanistan, Tayland, Ukrayna ve Türkiye’den 313 sporcunun katılıyor. 5 gün sürecek yelken yarışları sonucunda dereceye giren ülkenin sporcularına çeşitli ödüller verilecek.