BURULAŞ, Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorunu için BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemisi ile çalışmalara başlandığını duyurdu.

BURULAŞ’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Keşke bu tedbirler Kartalkaya’da da alınsaydı Keşke bu tedbirler Kartalkaya’da da alınsaydı

"Marmara Denizimizi temiz ve yaşanabilir tutmak için çalışıyoruz. Mudanya ve Gemlik Körfezi’nde meydana gelen müsilaj sorununa karşı harekete geçtik. BURULAŞ-1 Deniz Yüzey Temizleme Gemimiz ile temizlik çalışmalarımıza başladık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, doğamıza sahip çıkmak ve denizlerimizi korumak için var gücümüzle çalışıyoruz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz."

Kaynak: iha