Tekirdağ’da Uluslararası Kiraz Festivali’nde, denizde flyboard gösterisi izleyenlere güzel anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali’ne flyboard gösterisi damgasını vurdu. Marmara Denizi’nin Süleymanpaşa kıyılarında gerçekleşen ekstrem su sporlarından olan flyboard gösterisinde, birbirinden akrobatik hareketler yapan sporcular, vatandaşlara heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Kendilerini izleyenlere yaklaşarak vatandaşlarla selamlaşan sporcular, denizin üzerinde adeta bir martı gibi süzüldü. Flyboard gösterisini gerçekleştirilen ve alanında Türkiye şampiyonu olan Kahraman Aktaş’ın gösterisini ilgiyle takip eden vatandaşlar, heyecan dolu gösteriyi beğendiklerini ifade etti.