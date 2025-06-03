Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın desteğiyle ve Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda Bandırma sahilinde Marmara Denizi kıyı temizleme etkinliği düzenlendi.

Marmara Belediyeler Birliği’nin öncülüğünde düzenlenen etkinlik, "Ekosistem Restorasyonu" temasıyla gerçekleşti. Katılımcılar arasında Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne bağlı hükümlüler, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları, üniversiteler, öğrenci kulüpleri ve çocuklar da etkinliğe katıldı.

Karateke: "Yaşadığımız çevreyi korumak hepimizin ortak sorumluluğu"

Etkinlikte konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Volkan Karateke, "Bugün sadece bir etkinlikte değil, aynı zamanda çok önemli bir farkındalık alanında buluşuyoruz. Çevre Koruma Haftası vesilesiyle burada olmak, doğaya karşı olan sorumluluğumuzu hatırlamak açısından çok anlamlı. Artık biliyoruz ki yaşadığımız çevreyi korumak bir görev olmanın ötesinde, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu bilinci günlük hayatımıza taşımak ve sürdürülebilir kılmak zorundayız. Marmara Denizi, hepimizin bildiği gibi sadece bir su kütlesi değil; balıkçılığın ekmeği, denizciliğin rotası ve milyonlarca insan ile canlının yaşam kaynağıdır. Ne kadar kıymetli olduğunu, 2021 yılında yaşadığımız ve bir doğa olayı olmanın çok ötesinde bir çevre felaketi olan müsilajla daha iyi anladık. Deniziyle, ormanıyla, bereketli topraklarıyla bu bölge ülkemizin en nadide köşelerinden biri. Ve biz, bu doğaya sahip çıkan bir şehir olmalıyız. Çevre konusunda öncü olmalı, herkes için örnek bir davranış sergilemeliyiz. Balıkesir olarak Marmara kıyısındaki tüm ilçelerimizle birlikte, gelişim ve iyileşme sürecinde önemli bir görev üstleniyoruz. Atıksu yönetimi, sanayi faaliyetleri, bilinçsiz tarım uygulamaları ve plastik kullanımı gibi çevre sorunlarının her birine karşı aktif rol almak zorundayız. Çünkü mesele yalnızca temiz bir manzara değil; mesele bir yaşam alanı, bir ekosistem, hatta geleceğimiz" dedi.

Mirza: "Artık çok fazla konuşmanın bir anlamı yok. Eyleme geçme zamanı"

Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza da yaptığı konuşmada, "Son 10 gündür, Bandırma’da çok anlamlı bir çevre festivali gerçekleştirdik. 34. Uluslararası Bandırma Kuşcenneti Kültür ve Turizm Festivali kapsamında, yaşadığımız çevreye, Bandırma’ya ve dünyaya olan sorumluluğumuzu bir kez daha hatırlatmak istedik. Çünkü içinde bulunduğumuz bu cennet coğrafyanın, artık hepimizin ortak derdi olması gerekiyor. Ancak ne yazık ki, bu konuda hâlâ ciddi eksiklerimiz var. Marmara Denizi’ni, Bandırma’yı ve genel olarak dünyamızı kirletiyoruz. Burada sadece halkı değil, biz yöneticileri de sorumluluk almaya davet ediyorum. Belediyeler dahil tüm kurumlar görevlerini eksiksiz yerine getirmeli. Elbette biz de dahiliz buna, hepimiz aynaya bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Etkinliğin sonunda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, "Marmara Hepimizin" yazılı pankart açarak farkındalık oluşturdu. Toplu fotoğraf çekiminin ardından temizlik çalışmaları devam etti.