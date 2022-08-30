Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı 4 kişiden 2’si Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi’ne, 2’si de Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde serinlemek için denize açılan 4 kişi, boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Hastanelere kaldırılan 4 genç tedavi altına alındı.

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