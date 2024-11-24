Balıkesir’in Marmara ilçesinde mermer ocağında meydana gelen heyelan anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Marmara Adası’nda mermer ocağında meydana gelen heyelanda mermer bloklarının altında kalan işçilerden Ahmet Özmen’in cesedine ulaşılırken, Mustafa Dak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Olay yerindeki kurtarma ekipleri ağır mermer blokları kaldırmak için yoğun çaba harcarken, AFAD, UMKE ve yerel ekiplerin koordinasyonunda devam eden çalışmalara çevredeki diğer mermer ocaklarından getirilen iş makineleri de destek veriyor.

Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde mermer blokların bir anda yerinden kayarak büyük bir hızla aşağıya yuvarlandığı görüldü.