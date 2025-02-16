Balıkesir’in Marmara ilçesinde Cennet Tepesi Mevkii’nde meydana gelen trafik kazasında, sürücü LG’nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği mermer yüklü kamyon yoldan çıktı.

Edinilen bilgilere göre, L.G. idaresindeki 03 VV 172 plakalı kamyon, seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaza yaptı. Tek taraflı meydana gelen kazaya Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Marmara Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Sürücü L.G sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi. Kazada ciddi maddi hasar oluştu.

Yetkililer, olayla ilgili inceleme başlatıldığını bildirdi.