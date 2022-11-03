Balıkesir’in Marmara Adasında öğrencilerin ve halkın hizmetine sunulmak üzere yapılan kütüphane için gün sayılıyor.

Balıkesir’in Marmara Adasında öğrencilerin ve halkın hizmetine sunulmak üzere yapılan kütüphane için gün sayılıyor.

Belediye Başkanı Süleyman Aksoy’un gayretleriyle gündeme gelen yöre halkına Halk Kütüphanesi kazandırma girişimi Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak’a ulaşması sonrasında önemli aşamalar kaydetti. Tarihi bir eser olan binanın kütüphane hizmeti için tespiti ve esaslı bir onarımı sonrasında faaliyetler hız kazandı. Gerekli yapısal çalışmaların tamamlanması, restorasyonun bitmesini takiben, Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Balıkesir Halk Kütüphanesi Müdürlüğünün işbirliği ile Marmara Adası Halk Kütüphanesi’ne kazandırılan kitaplar, bilgisayarlar ve diğer malzemenin teslimi de geçtiğimiz günlerde yapıldı. Son olarak komşu ilçe Bandırma Halk Kütüphanesi’nin teknik desteği ve rehberliği ile başlatılan bir çalışma ile de kitapların dizimi ve hizmete hazır hale gelmesi yolunda çalışmalar da başladı. Belediye Başkanı Süleyman Aksoy ve beraberinde Belediye Kültür Müdürü Hatice Kayacan’ın bizzat katılarak emek verdiği toparlanma çalışması ile Kütüphane heyecanına bir adım daha yaklaşılmış oldu. Yeni kitapların takviyesi, beklenen personel görevlendirmesi adımı ardından Marmara Adası ve komşu ada halkı çok yakında tarihi konak görünümüyle tarihten günümüze esintiler yansıtan binasında, turizm cenneti bu yörede Kütüphane hizmetini başlatmış olacaklar. Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, "Konuyu sahiplenerek fikirden somut bir esere dönüşmesini sağlayan Balıkesir Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Mazak nezdinde tüm emeği geçenleri tebrik ediyor, yöre insanına hayırlı olsun dileklerimizle." şeklinde konuştu.