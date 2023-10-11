Samsunspor’da Hüseyin Eroğlu’ndan boşalan teknik direktörlük görevine Markus Gisdol getirildi. Alman çalıştırıcı, kırmızı-beyazlıların 9. yabancı teknik direktörü oldu.

Samsunspor, 11 yıl aranın ardından yükseldiği Trendyol Süper Lig’de kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından ligdeki iki maça geçici antrenörle çıkan Samsunspor, bu sezon 7 maçta aldığı 6 mağlubiyet ve 1 beraberlikle son sıraya demir atmıştı. Kırmızı-beyazlı ekip, Alman Teknik Direktör Markus Gisdol ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığını duyurdu.

Gisdol, Samsunspor’un 9. yabancı teknik direktörü oldu

Markus Gisdol, Samsunspor’un başına geçen 9. yabancı teknik direktör oldu. Gisdol, ayrıca meslektaşı Horst Hrubesch’in ardından göreve gelen ikinci Alman teknik direktör olarak da dikkat çekti. Son olarak 11 yıl önce Süper Lig’de yabancı bir teknik direktörle çalışan Samsun temsilcisi, tekrar yabancı bir teknik adama emanet edildi. Samsunspor’un son yabancı teknik direktörü, 2011-2012 sezonunun ilk yarısında görev yapan Bosna Hersek asıllı İsviçreli Vladimir Petkovic olmuştu.

Samsunspor’un ilk yabancı çalıştırıcı ise Sırp Abdullah Gegic’di. Gegic, 1978 yılında geldiği Karadeniz temsilcisinin başında 3 ay 19 gün durdu. Kırmızı-beyazlı ekipte daha sonra sırasıyla 1986 yılında Sırp Milorad Mitrovic 1 yıl 3 ay, 1987 yılında Kosovalı Şükrü Goran 1 yıl 1 ay, 1993 yılında Rumen Gigi Multescu 3 yıl 6 ay, 1997 yılında Alman Horst Hrubesch 2 ay 9 gün, yine 1997’da Çekyalı Jozef Jarabinsky 6 ay 28 gün, 2002 yılında Kuzey Makedonyalı Giorgi Jovanovski 9 ay 5 gün ve 2011 yılında Vladimir Petkovic 6 ay 23 gün takımın başında görev aldı.

Daha önce Hoffenheim, Hamburg, Köln ve Lokomotiv Moskova gibi takımları çalıştıran Gisdol, sezon sonuna kadar Samsunspor’un hedefleri için çalışacak.