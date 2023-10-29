Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Ankaragücü mağlubiyetinin ardından, “Kesinlikle ligde kalacağımıza inancım tam, biraz zamana ihtiyacımız var” dedi.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü’ne 2-0 mağlup oldu. Maç sonu gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, geçen haftaya göre farklı bir performans gösterdiklerini belirterek, “Rakibimizin hareketliliği gayet iyiydi. Bizim saha problemlerimiz vardı. Kararlı şekilde bu problemlerin zerine gitmemiz gerekir. Geliştirmemiz gereken daha birçok yönümüz var. Tabii ki bu yolculuk uzun olacak. Adım adım ilerleyip her hafta daha iyisini yapmaya çalışacağız. Kesinlikle ligde kalacağımıza inancım tam ama biraz zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.