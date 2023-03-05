Alınan bilgiye göre, ilçenin Pelitli mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki markete alışverişe gelen 10 yaşındaki Yusuf Emir Dilekoğlu, alışveriş yaptıktan sonra aniden yola atlayınca yoldan geçmekte olan N.K yönetimindeki 61 ABC 093 plakalı kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Yusuf Emir’in ölmeden önce marketteki son görüntüsü ve kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

300 bin liralık laptop hırsızlığı kamerada

300 bin liralık laptop hırsızlığı kamerada

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