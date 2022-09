Aydın’ın Kuşadası ilçesinde önünden geçtiği marketin sahibine ait kediye şiddet uyguladığı ileri sürülen Murat.U., kendisine müdahale etmek isteyen Bora İ.C.’yi kasığından, Çağrı C’yi ise elinden bıçakla yaraladı. İki kardeş ambulansla hastaneye kaldırılırken, Murat U. ve yanındaki arkadaşı Remzi I. polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Kadınlar Denizi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Yılancıburnu mevkiindeki bir marketin önünden geçen Murat U., iş yeri sahibine ait olan kediye içeriye girerek henüz bilinmeyen bir nedenle şiddet uyguladı. Bunun üzerine market sahibi kadın ile Murat U. arasında tartışma başladı. Marketten gelen tartışma seslerini duyan Bora İ.C. ile Coşkun C. kardeşler içeriye girerek Murat U.’yu dışarı çıkarmak istedi. Bu sırada Murat U. cebinden çıkardığı bıçakla Bora İ.C.’yi kasığından, Çağrı C.’yi ise elinden yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ile polis ekipleri sevk edildi. Bora İ. C. ile Çağrı C. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, Murat U. ile yanındaki arkadaşı Remzi I.’yi gözaltına aldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.