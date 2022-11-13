Arkadaşıyla birlikte markete giden gencin elindeki cep telefonunu, motosikletli kapkaççılar alarak kayıplara karıştı

Arkadaşıyla birlikte markete giden gencin elindeki cep telefonunu, motosikletli kapkaççılar alarak kayıplara karıştı

Olay, Kepez ilçesine bağlı Altınova Orta Mahalle Antalya Caddesi üzerinde dün saat 13.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Bıdur Emircan (20) evinden arkadaşı Ahmet B. C. (16) ile birlikte market alışverişine çıktı. Cadde üzerinde yürüyen gençlerin yanına, motosiklet üzerindeki iki şüpheli arkalarından yanaşıp Emircan’ın elindeki yaklaşık 2 bin 500 lira değerindeki cep telefonunu kapkaç yöntemiyle alarak kaçtı. Neye uğradığını şaşıran gençler, polisi arayarak yardım talep etti.

İhbarla birlikte olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

Gençler ise ifade için polis merkezine götürüldü.