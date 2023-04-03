Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğün bağlı ekipler market ve üretim yapan tesislerde gıda denetimi gerçekleştirdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı il ve ilçelerde bulunan gıda kontrol görevlileri Ramazan ayı dolayısıyla gıda hareketliliğinin artışı dikkate alarak denetim gerçekleştirdi. Ekipler market raflarında ürünlerin sok kullanma tarihleri ile fiyatları denetlendi. Gıda üretim tesislerinde ise ekipler üretilen ürünlerin hammadde kontrolleri ile gramaj kontrollerini yapıp aynı zamanda hijyen şartlarını inceledi.