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Odunpazarı İlçesi Porsuk Bulvarı üzerinde bulunan bir süper marketin önündeki tezgâhta satışa sunulan pirince güvercinler dadandı. Vatandaşa satılan pirincin üzerinin açık olmasını fırsat bilen güvercinler, ürünleri yemeye başladı. Güvercinler gönüllerince karınlarını doyururken, sağlık açısından düşündüren görüntüler akıllarda soru işareti oluşturdu.

Eskişehir’de bir market önünde açıkta satışa sunulan pirincin içine giren güvercinler gönüllerince karınlarını doyururken, hijyen açısından önlem alınmaması dikkat çekti.

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