Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarının karşılaştırılabileceği, 'marketfiyati.org.tr' internet sitesinin erişime açıldığını duyurdu. 50 bine yakın ürünün fiyatlarına herkes ulaşabilecek.ANKARA (İGFA) - Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışma sonuç verdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getirdiklerini açıkladı.

Market fiyatlarının karşılaştırılabileceği 'marketfiyati.org.tr' adresini erişime açtıklarını duyuran Bakan Kacır, "Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek" dedi.