Aydın’ın Söke ilçesinde bir akaryakıt istasyonu marketinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli yakalandı.

Olay, Söke ilçesi Gölbent Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre market reyonundan kimliği belirsiz şahıs veya şahıslarca ürünlerin çalınması olayı meydana geldi. Durumu fark eden market yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı. Başlatılan geniş çaplı araştırma sonucu hırsızlık olayı ile ilgili 1 şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.