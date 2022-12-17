Tekirdağ’da girdiği zincir marketlerden gıda ürünleri çalan zanlı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Tekirdağ’da girdiği zincir marketlerden gıda ürünleri çalan zanlı polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, F.K. isimli zanlı müşteri gibi girdiği zincir marketlerden çeşitli gıda ürünleri çalıyordu. Market görevlilerinin hırsızlık olayını fark etmesi ve şikayeti üzerine inceleme başlatan Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, güvenlik kamerası incelemeleri sonucu şüphelinin kimliğini tespit etti ve yakalama çalışması başlattı.

Ekiplerin çalışmaları sonucu yakalanan ve 4 zincir market şubesinden hırsızlık yaptığı tespit edilen F.K. isimli zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.