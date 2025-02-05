Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tekirova Mahallesi’nde bulunan marketlerde denetim yaptı.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı denetim ekipleri Kemer ilçe merkezi ve mahallelerinde denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak Tekirova Mahallesi’nde bulunan marketlerde, fiyat etiketi, son kullanma tarihi ve kasa reyon fiyatları karşılaştırması kontrolleri gerçekleştirildi.

Zabıta ekiplerinin, denetimler sırasında kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılarda bulunduğu belirtildi.