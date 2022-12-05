Yeşilyurt emniyeti polis ekipleri şahsi karakola davet edip parayı eksiksiz teslim etti.

Edinilen bilgiye göre olay, Malatya’nın Yeşilyurt İlçesi Özalper Mahallesi’ndeki bir markette meydana geldi. M.A isimli şahıs cebinden 40 bin TL düşürdü. Market çalışanı polisi aradı. Polis kamera ve çevre araştırması sonucu M.A. isimli şahsa ulaştı.

Malatya’da bir markette 40 bin lirasını düşüren şahısın parası, market çalışanının örnek hareketi nedeniyle kaybeden şahısa teslim edildi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.