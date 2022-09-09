Pandemi döneminde markalaşma stratejisini uygulamaya koyan ayakkabı firması Bueno, mağaza sayısını 7’ye yükseltti.

Pandemi döneminde markalaşma stratejisini uygulamaya koyan ayakkabı firması Bueno, mağaza sayısını 7’ye yükseltti.

Türkiye’nin en eski ayakkabıcılarından Ethem Özturan’ın kurduğu Bueno markası, 2019’da aldıkları ‘markalaşma’ kararını, Covid-19 pandemisine rağmen uyguladı. 1966’dan beri üretici ve uzun yıllardır ihracatçı olan firma, 2001’den beri tescilli markası olan Bueno ile Haziran 2020’de ilk mağazasını açtı.

Bugün Nişantaşı, Osmanbey, Taksim, Beyoğlu ilçeleri ile Galataport, Marmara Forum gibi bilinen alışveriş ve yaşam mekanlarında bulunan mağaza sayısını 7’ye yükseltti. Bueno Shoes Genel Koordinatörü Orhun Özbaşaran, grubun yıllık üretiminin 1 milyon çift olduğunu belirterek, “Bueno için ilk mağazamızı Covid-19 salgınının en kötü günlerinde açtık. Aldığımız çok iyi tepki ve sonuçlardan sonra, mağazalaşmaya devam ettik” dedi.

45 ülkede satılıyor

Yüzde 100 Türk markası olduklarını vurgulayan Özbaşaran, “Bueno’nun yabancı marka olduğunu sanan müşterilerimiz şaşırıyor. Markamızın ürünleri dünyada 45 ülkede satılıyor. Sadece İtalya’da 900 noktada ürünümüz var. Yurt dışı satışlarımızın yüzde 20’si İtalya, yüzde 30’u Avustralya’da, ABD’den Japonya’ya kadar yayıldık. 18-20 Eylül’de İtalya Milano’da düzenlenecek olan dünyanın en büyük ayakkabı fuarlarından olan MİCAM da yer alacağız. Son 5 yılda olduğu gibi en büyük stant ile yeni sezon ürünlerini tüm dünyaya tanıtımını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.