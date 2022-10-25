Ulusal tarifeye göre aylık tüketimi 900 kilowatt saatin altında olan cadde mağazalarına elektriğin KDV dahil 3,33 TL’den faturalandırıldığını hatırlatan BMD Başkanı Sinan Öncel, “Ortak sayaç kullanılan AVM’lerdeki mağazalarda ise bir kilowatt saat elektriğin maliyeti 5,50, hatta bazı durumlarda 6 TL’nin üzerine çıkıyor. Mevcut uygulama devam ettiği sürece maliyetlerimiz daha fazla artacak” dedi.

Ulusal tarifeye göre aylık tüketimi 900 kilowatt saatin altında olan cadde mağazalarına elektriğin KDV dahil 3,33 TL’den faturalandırıldığını hatırlatan BMD Başkanı Sinan Öncel, “Ortak sayaç kullanılan AVM’lerdeki mağazalarda ise bir kilowatt saat elektriğin maliyeti 5,50, hatta bazı durumlarda 6 TL’nin üzerine çıkıyor. Mevcut uygulama devam ettiği sürece maliyetlerimiz daha fazla artacak” dedi.

Son bir yılda katlanarak artan elektrik maliyetleri bazı AVM’lerdeki mağazalar için ikinci bir kira giderine dönüştü. Enerji fiyatlarının firmalar üzerinde giderek artan bir maliyet yükü oluşturması üzerine harekete geçen Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), konu ile ilgili çözüm önerisini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) iletti.

BMD Başkanı Sinan Öncel, mevcut ulusal tarifeye göre aylık tüketimi 900 kilowatt saatin altında olan cadde mağazalarına elektriğin birim fiyatının KDV dahil 3,33 TL’den faturalandırıldığını hatırlattı. Yıllık tüketimi bir milyon kilowatt saatin üzerinde olan iş yerlerine ise elektriğin daha yüksek fiyattan satıldığını bildiren Öncel, şöyle devam etti:

“Bazı AVM’lerde tüm elektrik harcaması ortak sayaçtan geçtiği ve kümülatif faturalandırma yapıldığı için yıllık tüketim bir milyon kilowatt saati geçiyor. Dolayısı ile bu AVM’lerdeki mağazalar en yüksek tarifeden elektrik faturası ödemek zorunda kalıyor. Veriler üzerinden konuşmak gerekirse ortak sayaç kullanılan AVM’lerdeki mağazalarda bir kilowatt saatlik elektriğin maliyeti 5,50, hatta bazı durumlarda 6 TL’nin üzerine çıkıyor. Yani mağazalar elektriği ulusal tarifeye göre neredeyse iki kat pahalıya kullanıyor. Hakkaniyetle bağdaşmayan uygulama nedeniyle mağazalarımız için elektrik maliyeti ikinci bir kiraya dönüşmüş bulunuyor. Üstelik ulusal tarifeye zam yapılmasa bile fiyatı borsada belirlendiği için AVM’lerde tüketilen elektriğin birim maliyeti her ay yükseliyor. Oysa biz maliyetlerimizi olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz. Mevcut uygulama devam ettiği sürece maliyetlerimiz daha fazla artacak. Bu nedenle biz AVM mağazalarında enerji fiyatının ortak sayaç üzerinden faturalandırılması yerine bireysel abonelik koşullarında ve ulusal tarifeye dönüştürülerek fiyatlandırılmasını öneriyoruz.”

Sinan Öncel, EPDK’ya yazılı olarak ilettikleri önerilerine en kısa zamanda olumlu yanıt alacaklarına inandıklarını sözlerine ekledi.