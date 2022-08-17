Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Başakşehir’in kolay bir rakip olmadığını belirterek, Belçika’ya iyi bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

Royal Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel, Başakşehir’in kolay bir rakip olmadığını belirterek, Belçika’ya iyi bir skorla dönmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Belçika ekibi Royal Antwerp, yarın saat 20.45’te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Müsabaka öncesinde maçın statta düzenlenen basın toplantısında Antwerp Teknik Direktörü Mark van Bommel ile futbolculardan Toby Alderweireld açıklamalarda bulundu.

Mark van Bommel, Başakşehir ile önemli bir maç oynayacaklarını söyleyerek, "İyi skor almak önemli. Belçika’ya iyi bir skorla dönmek istiyoruz. İyi hazırlanmamız gerekiyor. Hiçbir rakibimizi küçümsemiyoruz. Başakşehir kolay bir rakip değil. Oldukça zor bir maç olacak. İyi bir skor almak istiyoruz. Vincent Janssen cezalı durumda. Anthony Valencia ve Viktor Fischer’in da sakatlıkları var" şeklinde konuştu.

Türkiye’de Fenerbahçe’de forma giyen İsviçreli futbolcu Michael Frey ile Başakşehir hakkında konuştuğunu söyleyen Bommel, "Fenerbahçe’de oynadı. Türkiye futbol aşığı bir ülke. Taraftarları oldukça coşkulu. Büyük kulüpler var. Onunla konuştum. Hayata da dair de konuştum. Sadece hayata dair değil, maç üzerine de bazı şeyler söyledi" diye konuştu.

Toby Alderweireld: "Türkiye’den daha önce teklif aldım"

Zor bir maç olacağını ifade eden Toby Alderweireld ise, "Grup için çok zor bir eşleşme oldu. Başakşehir iyi bir takım. Yarın en üst düzey performans sergilemeliyiz" dedi. Alderweireld, Türkiye’den daha önce teklif aldığını belirterek, "Kariyerinizde kararları bazen siz tek başınıza veremiyor olabiliyorsunuz. Şu ana kadar inanılmaz kulüplerde oynadım. Ailem çok mutluydu. Türkiye’de oynayamadım ama yarın oynayacağım. Bu benim içim motivasyon. Hem takımım için hem de kendimi göstermek için iyi bir motivasyon" ifadelerini kullandı.