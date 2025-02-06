Galatasaray, İngiliz ekibi Wolverhampton’da forma giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina’yı kadrosuna kattığının açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lemina transferiyle ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformuna yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina’nın transferi konusunda, kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun eski kulübüne 2.500.000 Euro transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan başlayarak 1.5+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Buna göre; 2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için 1.250.000 Euro, 2025-2026 sezonu için 2.500.000 Euro, opsiyona bağlı olarak 2026-2027 sezonu için 2.500.000 Euro garanti ücret ödenecektir" denildi.