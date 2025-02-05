Galatasaray’ın görüşmelere başladığını açıkladığı Gabonlu futbolcu Mario Lemina, İstanbul’a geldi

Ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, bu kapsamında orta saha bölgesine eski futbolcusunu kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, İngiliz ekiplerinden Wolverhampton’da forma giyen Gabonlu futbolcu Mario Lemina ile anlaşma sağladı ve 31 yaşındaki oyuncuyu İstanbul’a getirdi.

Lemina, özel uçakla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne geldi. Gabonlu futbolcu burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeniden evine geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sarı-kırmızılı taraftarın yoğun ilgisiyle karşılaşan Lemina, onlarına yanına giderek 3’lü çektirdi.

Mario Lemina daha sonra kendisi bekleyen araçla alandan ayrıldı. Deneyimli futbolcu, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.