Öte yandan Başakşehir maçının ilk yarısında sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Mustafa Pektemek, Pazar günkü Giresunspor maçında takımındaki yerini alamayacak.

Başakşehir maçı öncesinde sakatlığı geçmediği için kadrodan çıkarılan Mario Gavranovic’in tedavisi sürüyor. İsviçreli futbolcunun oynayıp oynayamayacağı Pazar günü belli olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30’a kadar uzatıldı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Hafta sonu Marmaray seferleri saat 01.30’a kadar uzatıldı"

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.