İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Serie A takımlarından Genoa ile sözleşme imzaladı.

Mario Balotelli’nin yeni takımı Genoa oldu. Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor forması giyen ve sezon sonu itibarıyla sözleşmesi sona eren Balotelli, yaz transfer döneminde hiçbir takımla anlaşamadı. 34 yaşındaki forvet, Genoa ile Haziran 2025’e kadar sözleşme imzaladı.

Balotelli, imzasının ardından tesislerde ilk antrenmanına da çıktı.

Kariyerinde İtalya’da Inter, Milan, Brescia ve Monza’da oynayan deneyimli oyuncu bu sezon Genoa forması giyecek.