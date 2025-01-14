TRT’de yayınlanan ve 40. bölümü İLE ekrana gelen “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ dizisinin oyuncu kadrosuna yeni bir isim daha katıldı. Birçok dizide rol alan Mardinli başarılı oyuncu Fırat Kaya, dizide Selahattin Eyyubi’nin yeğeni Turab karakterini canlandıracak.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Son zamanlarda yeni oyuncu transferleriyle gündemde olan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisine yeni bir isim daha katıldı. Başarılı oyuncu Fırat Kaya, Turab karakteriyle diziye dâhil oldu. Oyuncu Fırat Kaya, daha önce yine TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan “Bir Sevdadır” dizisinde rol almıştı.

DİZİ KADROSUNA YENİ KAREKTERLER KATILDI

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’ çok iddialı bir bölümle seyirciyle buluştuğu dizide Sedat İnci’nin yönettiği Akli Film imzalı diziye Kan Çiçekleri projesi final yapan Barış Baktaş “Börü” ve Gökhan Gürdeyiş “Ali” rolleriyle katılmıştı. Son olarak diziye Fırat Kaya dâhil oldu. Daha önce yine TRT’de ekrana gelen “Bir Sevdadır” dizisinde rol alan Kaya, “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisinde Selahaddin Eyyubi (Uğur Güneş) ve Börü’nün yeğeni Turab’a hayat verecek.

YILIN EN BAŞARILI GENÇ KUŞAK ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALDI

Konservatuar tiyatro mezunu olan oyuncu Fırat Kaya 2 vizyon filminde başrol oynadı. (Aşk Seni Bulur ve Lanetli Anlaşma filmi) 2 dizide ana cast olarak yer aldı. Biri geçen sezon TRT 1 de bir sevdadır dizisi Sedat karakteri biri de Selahaddin Eyyubi dizisinde, Selahaddin Eyyubi’nin yeğeni Turab karakteri olan Kaya, Şimdiye kadar iki ödül aldı.

Biri aşk seni bulur filmiyle doğu Avrupa uluslararası film festivalinden en iyi erkek oyuncu biri de tiyatroda Sait hopsait oyunun da oynadığı Sait karakteriyle 9. Bedia Muvahhit Tiyatro ödüllerinde, Kerem Yılmazer yılın en başarılı genç kuşak erkek oyuncusu ödülünü aldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi’nin yeğeni Turabı'yi canlandıracak olan Fırat Kaya, İGFA'ya yaptığı açıklamada, diziye katılmaktan ve Selahattin Eyyubi’in yeğeni olarak rol almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.