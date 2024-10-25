Avrupa şampiyonu Mardinli kuaför ustası Emrah Bilen 27-28-29 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek CMC Dünya Kuaför Yarışması için İtalya’ya gitti.Şehmus EDİS / MARDİN (İGFA) - İtalya’da düzenlenecek olan yarışmaya Türkiye'den 7 kişinin katılacağı prestijli yarışmasında dünya genelinden 90 ülke yarışacak. Mardinli kuaför ustası Emrah Bilen, daha önce Türkiye 2.'si ve Türkiye 1.'si unvanlarına sahip olup, Arnavutluk'ta iki kez Avrupa Şampiyonu olma başarısını gösterdi.

TÜRKİYE’Yİ DÜNYA ŞAMPİYONU YAPACAĞIZ 27-28-29 Ekim tarihlerinde İtalya'da düzenlenecek CMC Dünya Kuaför Yarışması'nda Türkiye'yi en iyi temsil edeceklerini belirten Avrupa şampiyonu Emrah Bilen, Herkesin kategorisi farklı olacak şekilde şu an Türkiye’den CMC Dünya Kuaför Yarışması'nda Milli takım olarak diğer seçilmiş kuaför arkadaşlarımla tek yürek olarak ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Türkiye adına yarışmaktan gurur duyduğunu ifade eden Bilen,” Mardinli olarak da bu grubun içinde olmak çok onur verici. İnşallah iyi bir sonuçla ülkemizi temsil ederek dünya şampiyonluğunu ülkemize getireceğiz. ”dedi.

TÜRKİYE’Yİ VE MARDİN’İ DÜNYAYA TANITACAĞIZ Kuaförlük mesleğini öncelikle inanarak, severek ve azimle çalışarak icra ettiğini kaydeden Bilen,” Mardin Temsilcisi olarak Türkiye adına bu yarışmaya 7 kişilik ekiple katılacağız. Amacımız tabii ki işimizi hakkıyla ve tam anlamıyla yapmaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapmak en temel gayemizdir. Ülkemizi olmak üzere Mardin’imizi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum” şeklinde konuştu.