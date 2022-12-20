Mardin’de bir koleksiyoncu, 21 yıldır devam eden eski para merakı dolayısıyla, aralarında 1850 yılından kalma sikkeden 15 Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlara kadar 3 bine yakın kağıt ve madeni para topladı. Özkan’ın merakı, darphaneden özel üretim para bastırmasını sağladı.

Mardin’de bir koleksiyoncu, 21 yıldır devam eden eski para merakı dolayısıyla, aralarında 1850 yılından kalma sikkeden 15 Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlara kadar 3 bine yakın kağıt ve madeni para topladı. Özkan’ın merakı, darphaneden özel üretim para bastırmasını sağladı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde akıllı telefon tamiri ve satışı yapan Mehmet Emin Özkan, 21 yıldır özenle para koleksiyonu oluşturuyor. Koleksiyonunun içinde yaklaşık olarak 3 bine yakın madeni ve kağıt para bulunan Özkan, çevresi tarafından paralara olan ilgisi ile tanınıyor. 1850 yılından kalma sikke bulunan koleksiyondaki en özel parça ise 15 Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlar. Bayrakların basılı olduğu paraları 2015 yılında darphanenin internet sitesinden sipariş vererek hazırlatan Özkan, koleksiyonun kendisi için çok özel olduğunu ve satmayı düşünmediğini belirtiyor.

"Özel olarak yaptırdım, kargoyla bana yolladılar"

Çocukluğundan itibaren bozuk paralara ilgisinin olduğunu belirten Özkan, "2001 yılından itibaren bu eski para koleksiyonu ile uğraşıyorum. Şu an 3 bine yakın demir ve kağıt paralar bulunuyor. En eski para 1850’den kalma Osmanlı akçesi. En güzelleri de 2015 yılında darphaneden istediğim üzerlerinde eski Türk devletlerinin bayraklarının olduğu 1 kuruşlardır" dedi.

"2015 yılında darphanenin sitesine baktığımda bu paraları gördüm, yapılış fiyatı da uygundu. Ben de özel olarak yaptırdım, kargoyla bana yolladılar" diyen Özkan, "Yaklaşık olarak 15 tane Türk devletinin bayraklarının basılı olduğu 1 kuruşlarım var. Şu an bu koleksiyon özel olduğu için satmayı düşünmüyorum. Ancak yüksek bir fiyat teklifi yapan olursa neden olmasın?" ifadelerini kullandı.