Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin İl Tarım Müdürlüğü’nün destekleriyle Dargeçit ilçesinde bal üretimi yapan kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Mardin İl Tarım Müdürlüğü’nün destekleriyle Dargeçit ilçesinde bal üretimi yapan kadınlar aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Dargeçit’te arıcılık ve bal üretiminin azlığı nedeniyle proje çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan 50 kadına 84 saat eğitim verildi. Eğitimlerin ardından 2 milyon 153 bin TL değerinde 20’şer adet arılı kovan, 10 adet boş kovan, arıcılık için gerekli malzemeler ve bal sağım makinesi dağıtıldı. Proje ile kadınların hem arı yetiştiriciliği üzerinde söz sahibi olması, hem de özen gerektiren bir faaliyeti üstlenerek aile gelirine katkı sağlaması ve göçün önlenmesi amaçlandı.

“Kazandığım para ile çocuğumu okutuyorum”

Dargeçit ilçesi Karabayır köyünde oturan Halime Demir, daha önce ev işleri ile uğraştıklarını, eve ekonomik olarak bir katkı sunamadığını ifade ederek, "Hayvancılık ve tarımdan öyle büyük bir maddiyatımız yoktu. Yetiştirdiğimiz balı satmaya başladık. Bu, bize gerçekten güzel bir kazanç sağladı. Buradan kazandığımız para ile üniversite okuyan çocuğuma her ay kesintisiz olarak para gönderiyorum. Bu çok güzel bir şey. Köyler için güzel bir yatırım oldu. Önceden Dargeçit diyorduk. Şimdi ise ‘Dargeçit Balı’ diyoruz. Ne güzel değil mi" diye konuştu.

“Çalışan bir kadın oldum”

Dargeçit ilçesi kırsal Ilısu Mahallesi’nde oturan ve hibeden faydalanan Vesile Demir, daha önce bir işte çalışmadığını, Mardin Büyükşehir Belediyesinin hibesi ile artık arıcılıkla uğraştığını kaydetti. Demir, "Ekonomik olarak hiçbir katkım eve gelmiyordu. Şimdi benim de bir katkım oluyor. Çalışan gibi oldum. Arılarımla uğraşıyorum boş zamanım yok. Bu işi zevkle yapıyorum. Boş zamanlarımızı değerlendirme açısından kadınlara tavsiye ediyorum. Bu tür hibelerin olması çok güzel. Projede emeği geçenlere teşekkür ederim" şeklinde konuştu.