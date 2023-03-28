Mardinli jeologdan Kahramanmaraş depreminin ardından Beyrut ve Tikrit arasında yeni bir fay hattı oluştu ideasında bulundu.

Mardin’de özel bir şirkette jeoloji mühendisi olarak görev yapan Fahri Çelik, Kahramanmaraş depremlerinin ardından Beyrut ve Tikrit arasında düz bir hat şeklinde fay hattı oluştuğu ideasında bulunuyor. Çelik, “Yer altında bulunan suların seviyesine ve yerine bakarak ben bu fayı keşif ettim. Kahramanmaraş depreminden hemen sonra bu fay oluştu, daha öncesinde böyle bir fay hattı yoktu. Kahramanmaraş depreminin hemen ardından Beyrut ve Tikrit arasında bir fay hattı oluşmuş. Şu anda bu fay enerji birikimi yapıyor ve deprem oluşturursa büyük bir yıkıcı etkisi olabilir” ifadelerini kullandı.

“Yer altında bulunan suların seviyesine ve yerine bakarak ben bu fayı keşif ettim”

Beyrut ve Tikrit arasında Yeni bir fay hattı oluştuğunu iddia eden Fahri Çelik, “Şu anda Anadolu levhası Kahramanmaraş depreminden sonra 5 metre güneye 3 metre ise doğuya iteklendi. Şu anda enerji birikimi olan fay hattı Tikrit ve Beyrut üzerinde düz bir şeklinde devam etmektedir. Bütün levha enerjisi orada birikmektedir. Türkiye’de başka hiçbir yerde enerji birikimi görünmüyor. Şu anda en büyük tehlike Beyrut ve Tikrit arasında olabilir. Yer altında bulunan suların seviyesine ve yerine bakarak ben bu fayı keşif ettim. Kahramanmaraş depreminden hemen sonra bu fay oluştu, daha öncesinde böyle bir fay hattı yoktu. Kahramanmaraş depreminin hemen ardından Beyrut ve Tikrit arasında bir fay hattı oluşmuş. Şu anda bu fay enerji birikimi yapıyor ve deprem oluşturursa büyük bir yıkıcı etkisi olabilir. Şu anda en büyük riski yeni oluşan fay hattı olarak görmekteyim” dedi.