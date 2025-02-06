Mardin ve ilçelerinde görev yapan TFFHGD Hakem ve Gözlemciler birlik ve beraberlik mesajları verdi.MARDİN (İGFA) - TFFHGD Hakem ve Gözlemciler Mardin şube başkanı Hamdullah Sapu başkanlığında 41 hakem ve gözlemcinin bir araya geldiği yemekte hakem ve gözlemcilere spor malzemesi dağıtıldı.

Yemekte bir konusma yapan TFFHGD Hakem ve Gözlemciler Derneği Mardin şube başkanı Hamdullah Sapu birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Göreve geldiği günden beri Mardin hakem ve gözlemcilerin yanında olduğunu belirten TFFHGD MARDİN Şube başkanı Hamdullah Sapu, Mardin'de görev yapan bütün hakemlerin gelişimi için her türlü desteği sağladıklarını soyledi.

Birlik ve beraberlik için elinden gelen her türlü destek ve fedakarlığı yaptigina dikkat çeken Sapu" Bugün de yine aynı şekilde eski il hakem kurulu başkanı Necmettin Yıldırım , eski il hakem kurulu ve eski TFFHGD bölge sorumlusu başkanı Nurettin Ççek eski dernek başkanı Mustafa Karaboğa ve saha komseri derneği başkanı Murat Muratoğlu olmak üzere eski ve yeni hakem ve gözlemcileri bir araya getirerek köprü görevini yaptık.Dernek üyelerine hakem ve gözlemci hocalara eşofman takımı ve gelen misafirlere de eşofman takımı hediye ettik. Dernek olarak Mardin de 41 hakem ve gözlemci ile bütün maçlarda görev alıyoruz. Gerek hakemlerimiz gerekse gözlemci arkadaslarimiz hakkaniyetle görevlerini yapmaktadır. Bizde onlarında yanında olduğumuz ve desteğimizi sürdüreceğiz.Bizim birlik ve beraberliğimizi kimsenin bozma hakkı yoktur. Kapımız herkese açıktır"dedi.

Daha sonra yemeğe katılan 41 hakem ve gözlemci ye spor malzemesi verildi.