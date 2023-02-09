Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Yeni Küçük Sanayi Sitesi esnafı, deprem bölgesine bir tır dolusu yardım gönderdi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Yeni Küçük Sanayi Sitesi esnafı, deprem bölgesine bir tır dolusu yardım gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin ardından Mardin deprem bölgelerine yardım etmek için seferber oldu. Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesi esnafı da dün akşam bir yardım tırını deprem bölgesine gönderdi. Bu sabah deprem bölgesine ulaşan tır, yardımları dağıtmaya başladı.

Kızıltepe Yeni Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Seyit Anşin, Başkan Yardımcıları Ali Alioğlu ve İsmet Kasırga öncülüğünde hazırlanan yardım tırına üyelerle birlikte eşlik ederek, yardım malzemelerinin yerinde dağıtımıyla birebir ilgileneceklerini dile getirdi.