Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşın Şanlıurfa-Mardin sulama kanalına bıraktığı ağa takılan balık görenleri şaşırttı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan bir vatandaşın Şanlıurfa-Mardin sulama kanalına bıraktığı ağa takılan balık görenleri şaşırttı.

Kızıltepe ilçesinde yaşayan İbrahim Halil Efe, balık tutmak için Fırat Nehri’nden Mardin’e doğru çalışmaları devam eden sulama kanalına Derik tarafında ağ bıraktı. Bir süre sonra ağı çeken Efe’nin ağına takılan balık görenleri şaşırttı. Efe’nin ağına yakalanan aynalı sazan balığının yaklaşık 7 kilo ağırlığında olduğu belirtildi. Ağa takılan balığın büyüklüğünü gören Efe de büyük bir şaşkınlık yaşadığını dile getirdi.